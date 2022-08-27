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Сегодня, 27 августа, из-за пожарной тревоги эвакуировали сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра «Планета». Об этом сообщили в региональном МЧС.

– Произошла сработка автоматической пожарной сигнализации. Силы и средства МЧС России направлены по повышенному рангу пожара, – передали в экстренном ведомстве.

Сейчас пожарная охрана проводит разведку в ТЦ. Эвакуацию посетителей организовала администрация «Планеты».

Обновление в 16:00. Пожарная тревога оказалась ложной. Инцидент «КП-Уфа» прокомментировали в пресс-службе «Планеты»: «в 14:45 в помещении одного из арендаторов ТРЦ «Планета» произошло ложное срабатывание датчиков пожарной сигнализации, в связи с чем, в соответствии с протоколом безопасности, была объявлена эвакуация ТРЦ».