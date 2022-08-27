Пассажира ВАЗ-2112 госпитализировали после встречного ДТП с Chevrolet Niva в Уфе

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе пассажира легковушки госпитализировали после встречного ДТП с внедорожником. Об этом сообщила городская ГИБДД.

Авария случилась во втором часу ночи 27 августа. На улице Сочинской 18-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Niva.

фото: ГИБДД Уфы

В результате ДТП пострадал пассажир легкового авто. С различными травмами его доставили в больницу.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в Сибае пьяный водитель сбил подругу своей жены.