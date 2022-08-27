Хабиров посетил юбилейный фестиваль «Молочная страна»

фото: vk.com // Радий Хабиров

Башкирия занимает второе место среди регионов России по объемам производства молока. Об этом 27 августа в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров после посещения десятого фестиваля «Молочная страна», который сейчас проходит в Уфе на площади Салавата Юлаева. Два последних года мероприятие отменялось из-за пандемии COVID-19.

– Все крупнейшие предприятия-переработчики молока в Башкортостане сейчас в стадии либо модернизации, либо дополнительных инвестиционных вложений. Мы активно развиваем производство молочных продуктов в республике и будем продолжать это делать, – написал руководитель региона.

Также он напомнил о существовании в республике «Молочных кухонь», которые обеспечивает продукцией детей, а также беременных и молодых мам. Цеха этой сети работают по всему региону.