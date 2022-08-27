В Башкирии ищут пропавшего 19-летнего Артема Котова

Представлено «КП-Уфа»

В башкирском городе Кумертау ищут 19-летнего Артема Котова. Он пропал после того как утром 26 августа пошел купаться на Кумертауский угольный разрез. Родные, друзья и волонтеры обыскивают территорию вокруг него, параллельно поиски ведут водолазы. Об этом «КП-Уфа» сообщила его знакомая Лилия.

– Сказал, что пошел купаться. Ушел один. Раньше не пропадал. Он хороший, воспитанный, умный, непьющий и некурящий парень… С плохой компанией никогда не связывался, – рассказала девушка.

Приметы Артема: спортивное телосложение, рост – 190 см, зеленые глаза, русые волосы, большая родинка на спине.

В день пропажи был одет в красные футболку и шорты (как на фото ниже), а также синие сланцы.

Так был одет Артем в день пропажи

Всех, кто видел Котова или знает, где он находится, просят обратиться по телефону 112 или 02.