В Башкирии при пожаре из-за неосторожной готовки пострадали два человека

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Стерлитамаке при пожаре из-за неосторожной готовки еды на кухне пострадали два человека. Инцидент произошел вечером 26 августа в квартире на четвертом этаже дома по улице Менделеева. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера службы спасения поступил в 21:34. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС. Спасатели оперативно потушили огонь, который успел повредить натяжной потолок на площади в шесть «квадратов».

В результате пожара пострадали мужчина и женщина 57 и 56 лет. Первого госпитализировали в клиническую больницу №1, второй оказали медицинскую помощь прямо на месте.