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Общество27 августа 2022 7:05

МЧС предупредило жителей Башкирии о грозе 27 августа

По данным синоптиков, в республике будет облачно и обойдется без существенных осадков
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
27 августа местами по Башкирии ожидаются грозы

27 августа местами по Башкирии ожидаются грозы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 27 августа, местами по Башкирии ожидаются грозы. Об этом предупредило региональное МЧС.

– Если во время грозы вы находитесь дома, то отключите все имеющиеся бытовые электроприборы, не стойте у открытых окон и дверей. Если вы оказались на улице, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме, они имеют надежную защиту от молний, в отличие от остановок общественного транспорта, – обратились в ведомстве к жителям.

По данным синоптиков Башгидрометцентра, 27 августа в республике будет облачно и обойдется без существенных осадков. Ветер прогнозируется северный, умеренный. Температура воздуха днем поднимется до +28, +33°.