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Происшествия27 августа 2022 6:26

В Башкирии пьяный водитель Renault Logan сбил подругу жены

Незадолго до этого они вместе выпивали
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Сибае пьяный водитель легковушки сбил подругу жены. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло во втором часу дня 26 августа. Наезд на 43-летнюю женщину совершил местный житель за рулем Renault Logan. Удар пришелся на левую сторону автомобиля. Пешеход получила телесные повреждения.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Водитель находился в состоянии опьянения – освидетельствование показало у него 0,544 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По словам мужчины, пострадавшая – подруга его супруги, с которой ранее они распивали спиртное.

Сейчас Гостоавинспекция проводит разбирательство по факту аварии.