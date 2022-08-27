В Башкирии пьяный водитель Renault Logan сбил подругу жены

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Сибае пьяный водитель легковушки сбил подругу жены. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло во втором часу дня 26 августа. Наезд на 43-летнюю женщину совершил местный житель за рулем Renault Logan. Удар пришелся на левую сторону автомобиля. Пешеход получила телесные повреждения.

фото: ГИБДД РБ

Водитель находился в состоянии опьянения – освидетельствование показало у него 0,544 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По словам мужчины, пострадавшая – подруга его супруги, с которой ранее они распивали спиртное.

Сейчас Гостоавинспекция проводит разбирательство по факту аварии.