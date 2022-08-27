В Башкирии простились с жестоко убитым ветераном ВОВ Рафаисом Муслуховым

фото: vk.com // Илишевский район Республики Башкортостан

26 августа в Илишевском районе Башкирии состоялась церемония прощания с жестоко убитым 95-летним ветераном Великой Отечественной войны Рафаисом Муслуховым. Об этом сообщила местная администрация.

Там рассказали, что на фронт Муслухов отправился в 1944 году и окончил службу в звании старшего лейтенанта только в 1951-м. Затем он более 40 лет проработал в школе села Кадырово: сначала учителем физкультуры, а затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе и директором.

– Рафаис Муслухов активно участвовал во всех мероприятиях, проводимых на территории сельского поселения и района. Ни одно военно-патриотическое мероприятие не проходило без его участия. Напутственные слова Рафаиса Гизамовича навсегда останутся в наших сердцах, – передали в администрации Илишевского района.

Напомним, ветерана в его же доме в селе Кадырово утром 25 августа убил 63-летний местный житель. Поводом для расправы стал отказ дать денег в долг. Злоумышленник распылил перцовым баллончиков в лицо Муслухову, а затем ударил его металлическим штырем в грудь, шею и лицо, отчего тот скончался. После этого он обыскал дом погибшего и украл у него деньги. Обвиняемого задержали по горячим следам. Накануне ему избрали меру пресечения.