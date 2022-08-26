«Любил свою дочь»: Ильдус Мустафин из Башкирии погиб после серьезного ранения на Украине

Фото: соцсети

Во время спецоперации на Украине погиб Ильдус Мустафин. Об этом сообщили журналисты «Учалинской газеты». Мужчина получил серьезное ранение 25 мая, а после трех месяцев борьбы за жизнь скончался от сердечной недостаточности 15 августа в госпитале имени Вишневского.

Ильдус Мустафин вырос в семье, где воспитывали троих детей, он во всем был примером для младших, вслед за ним служить по контракту ушел на Украину и его братик.

В окружении отмечают, что Ильдус всегда относился с уважением к старшим, ставал на защиту слабых, никогда не сидел без дома. У него осталась дочь Лия, которую он очень любил.

Воина похоронили 25 августа в родном селе Ильчигулова.