«На связь не выходит»: на трассе Уфа-Оренбург в ДТП между грузовиками пострадал водитель

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Сегодня, 26 августа, днем произошла авария между двумя грузовиками. Со слов очевидцев, столкнулись МАЗ и КамАЗ около 14:00 на трассе Р-240 Уфа – Оренбург. В настоящий момент известно, что в ДТП пострадал один человек. Пока что официальных данных по поводу произошедшего нет.

– Около часа назад произошло серьезное ДТП на трассе Р-240 Уфа - Оренбург на территории Аургазинского района у границы с Кармаскалинским. Седельный тягач с полуприцепом получил сильные повреждения, – рассказал один из очевидцев события.

Жители Башкирии уточнили, что авария случилась на 53-54 км в сторону Уфы. Пока что достоверно причины произошедшего неизвестны. Свидетели рассказали, что один из грузовиков врезался в другой, двигаясь в попутном движении.

– КамАЗ ехал по правой полосе. МАЗ догнал и вытолкал КамАЗ на встречку, въехал в него сзади. Фура даже не затормозила, – рассказал свидетель.

Также со слов очевидцев, на это участке шли строительные работы, однако предупреждающие знаки об этом стояли на расстоянии 300 метров от места ДТП.

Что касается потерь, то сильно пострадала кабина седельного тягача с полуприцепом. Водителя увезли на скорой помощи. В тот момент он был еще жив. Информация о состоянии уточняется.

– Он с этого времени примерно на связь и не выходит, – уточнил знакомый пострадавшего.