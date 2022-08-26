Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на последние выходные лета 27 и 28 августа

Температура воздуха ночью 27 и 28 августа будет колебаться между отметками в +13° и +18°. После восхода солнца столбики термометров покажут +28, +33° Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Башгидрометцентра дали прогноз погоды в Башкирии на последние выходные дни лета, субботу и воскресенье 27 и 28 августа.

В республике ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Ветер будет преимущественно слабым (днем 27 августа возможно небольшое усиление до умеренного).

Температура воздуха ночью будет колебаться между отметками в +13° и +18° (местами похолодает до +8, +11°). После восхода солнца столбики термометров покажут +28, +33°.