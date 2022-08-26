В Башкирию привезли тела убитых в Перми Таисии Носовой и ее пятилетней дочери

Убитых будут отпевать в Свято-Троицком храме

В Башкирию привезли тела 45-летней Таисии Носовой и ее пятилетней дочери, которых убили и закопали в лесу под Пермью. Все необходимые судебно-медицинские экспертизы были проведены, и родственники транспортировали тела погибших в родной Ишимбай. Отпевание и прощание с убитыми матерью и дочерью пройдет в 11.00 в Свято-Троицком храме.

- Для нас вы навсегда останетесь самыми красивыми и любимыми. Царствия вам небесного и вечный вам покой. Душа разрывается от боли.... – скорбят родственники Таисии Носовой.

Напомним, о жуткой смерти женщины и ее дочки стало известно вечером 24 августа, до этого 6 дней их безуспешно разыскивали волонтеры и полиция. Таисия вместе дочкой поехала в Пермь, чтобы навестить давнюю подругу: женщина обещала вернуться через пару дней, но неожиданно перестала выходить на связь. Сама подруга уверяла, что она повздорила с гостьей, после чего та собрала вещи и ушла.

Однако сыщикам быстро удалось выяснить, что 49-летняя Майя К. на самом деле сняла гостевой дом в поселке Лысьва и пригласила туда Таисию с дочкой, а сама из-за личной давней неприязни подговорила своего приятеля расправиться с ними. За денежное вознаграждение 40-летний ранее судимый мужчина сначала зарезал Таисию, а потом задушил девочку. Позже тела убитых завернули в полиэтиленовые пакеты, ночью вывезли на машине в лес и там закопали. Когда оперативники нагрянули к Майе, она не стала отнекиваться и призналась, что «заказала» свою подругу, а также указала, где закопаны их тела. Сейчас в отношении женщины и ее подельника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, включая несовершеннолетнего» - их обоих на время следствия отправили в СИЗО на 2 месяца.