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Здоровье26 августа 2022 13:40

В Башкирии впервые с середины весны за сутки подтвердили более 300 случаев COVID-19

Прямо сейчас носителями инфекции являются более 1,8 тыс. жителей республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за минувшие сутки коронавирус выявили у 342 жителей. Последний раз прирост заболевших свыше 300 человек был зарегистрирован еще в середине весны

В Башкирии за минувшие сутки коронавирус выявили у 342 жителей. Последний раз прирост заболевших свыше 300 человек был зарегистрирован еще в середине весны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за минувшие сутки - с 25 на 26 августа - коронавирус выявили у 342 жителей. Последний раз прирост заболевших свыше 300 человек был зарегистрирован еще в середине весны, 16 апреля. С начала пандемии в республике подтвердили более 296,6 тыс. случаев инфицирования. Об этом сообщил местный оперштаб.

Переболели коронавирусом почти 289,1 тыс. человек, 175 из них выписались по выздоровлению за прошедшие 24 часа.

За все время от COVID-19 скончались 5 785 жителей Башкирии (последний летальный случай произошел в конце прошлой недели, 21 августа).

Прямо сейчас носителями инфекции являются 1 804 пациента: 174 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.