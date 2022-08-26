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Общество26 августа 2022 13:00

В Уфе с 26 по 27 августа перекроют улицу Бородинскую

Там будут ремонтировать водовод
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе с 22:00 26 августа по 22:00 27 августа перекроют участок проезжей части по улице Бородинской

В Уфе с 22:00 26 августа по 22:00 27 августа перекроют участок проезжей части по улице Бородинской

В Уфе с 22:00 26 августа по 22:00 27 августа перекроют участок проезжей части по улице Бородинской. Это связано с ремонтом водовода, передали в мэрии.

В администрации предупредили о возможном «временном затруднении движения транспорта». Горожанам рекомендовали заранее планировать свой маршрут и обращать внимание на знаки и ограждения.

Ранее «КП-Уфа» писала, что из-за подготовки и проведения фестиваля «Молочная страна» в городе перекрыли участок улицы Заки Валиди.