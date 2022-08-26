27 августа в Уфе не будут ходить трамваи №1, 10 и троллейбус №22

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В субботу, 27 августа, в Уфе приостановят движением трамваев №1, 10 и троллейбуса №22. Это связано с ремонтом дороги на бульваре Ибрагимова, предупредили в городской администрации.

Мэрия попросила жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и посоветовала заранее планировать свой маршрут.

Напомним, трамваи №1 и 10 начинают свое движение от «Железнодорожного вокзала» и ходят до санатория «Зеленая роща» и «Северного автовокзала» соответственно. Троллейбусы №22 курсируют между «Северным автовокзалом» и «Уфа-Ареной».