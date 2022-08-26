ГИБДД Башкирии объявила о новых массовых проверках водителей

ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей сегодня и в выходные дни, 26-28 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Башкирии проведет массовые проверки водителей сегодня и в выходные дни, 26-28 августа. Об этом сообщил начальник ведомства Владимир Севастьянов.

По словам руководителя республиканской дорожной полиции, профилактические рейды направлены «на стабилизацию обстановки на федеральных и региональных дорогах». Число экипажей на трассах будет увеличено за счет сотрудников центрального аппарата ГИБДД.

– Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе связанных с управлением транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишённых прав и не имеющих права управления транспортными средствами, – отметил Севастьянов.

Он добавил, что инспекторы также будут обращать внимание на соблюдение правил перевозки детей и пассажирский транспорт.