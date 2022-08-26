В ДТП с четырьмя автомобилями в Башкирии пострадали два ребенка

фото: ГИБДД РБ

В ДТП с четырьмя автомобилями в Иглинском районе Башкирии пострадали три человека, в том числе два ребенка. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

фото: ГИБДД РБ

Массовая авария случилась 26 августа на 1506-м километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Там столкнулись Skoda Octavia, Mazda, Kia Spectra и грузовая «ГАЗель».

– В результате аварии водитель и два пассажира Mazda, дети возрасте 7 и 14 лет, доставлены в больницу для осмотра врачами, – передали в дорожной полиции.

Ведомство проводит разбирательство по факту ДТП.