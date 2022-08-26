Суд в Башкирии арестовал убийцу 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны

фото: СК РБ

Суд в Илишевском районе Башкирии на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Мужчина просидит в следственном изоляторе как минимум до 26 октября. Об этом 26 августа сообщили в региональных прокуратуре и Следственном комитете.

Напомним, утром 25 августа ранее судимый 63-летний обвиняемый пришел к ветерану домой и стал просить у него деньги в долг. По уточненным данным прокуратуры, получив отказ, фигурант уголовного дела распылил перцовым баллончиком в лицо дедушки, а затем ударил его ножом в лицо и грудь, отчего тот скончался. После этого злоумышленник обыскал дом погибшего и похитил у него деньги.

Тело ветерана тем же утром обнаружила пришедшая сиделка.

Расследование убийства пожилого мужчины находится на контроле центрального аппарата ведомства.