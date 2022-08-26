При пожаре в квартире в центре Уфы пострадали женщина с 2-летним ребенком

Фото: МЧС РБ
При пожаре в квартире пятиэтажного дома по улице Ленина в Уфе пострадали женщина и 2-летний ребенок. Инцидент произошел утром 26 августа, рассказали в башкирском МЧС.
Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже поступило в службу спасения в 10:56. На место происшествия было направлено 28 человек личного состава МЧС и восемь единиц техники.
Фото: МЧС РБ
15 человек эвакуировалась из дома самостоятельно. Сотрудники МЧС вывели восьмерых жильцов –в их числе было два человека из горящей квартиры – женщина и двухлетний ребенок. Бригада скорой помощи доставила их в больницу.
Открытое горение пожарные ликвидировали в 11:16. В причинах и обстоятельствах инцидента разбирается дознаватель МЧС.