При пожаре в квартире в центре Уфы пострадали женщина с 2-летним ребенком

Фото: МЧС РБ

При пожаре в квартире пятиэтажного дома по улице Ленина в Уфе пострадали женщина и 2-летний ребенок. Инцидент произошел утром 26 августа, рассказали в башкирском МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже поступило в службу спасения в 10:56. На место происшествия было направлено 28 человек личного состава МЧС и восемь единиц техники.

Фото: МЧС РБ

15 человек эвакуировалась из дома самостоятельно. Сотрудники МЧС вывели восьмерых жильцов –в их числе было два человека из горящей квартиры – женщина и двухлетний ребенок. Бригада скорой помощи доставила их в больницу.

Открытое горение пожарные ликвидировали в 11:16. В причинах и обстоятельствах инцидента разбирается дознаватель МЧС.