Гострудинспекция назвала причину гибели 22-летнего электросварщика на уфимской ТЭЦ

Гострудинспекция завершила расследование гибели 22-летнего электросварщика на уфимской теплоэлектроцентрали-3

Гострудинспекция завершила расследование гибели 22-летнего электросварщика на уфимской теплоэлектроцентрали-3. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 1 июня в котельном цехе. Бригада работников подрядной «Специализированной энергоремонтной компании» занималась начатым неделю назад ремонтом парового котла – демонтировалась его левая стенка, а змеевики отрезало от коллектора. В день трагедии один из слесарей и электросварщик на площадке высотой двенадцать метров извлекали змеевики из водяного экономайзера и перемещали их при помощи лебёдки на нижнюю площадку, где их принимали двое других работников.

– При вытаскивании очередного змеевика произошёл его зацеп в общей пачке. При попытке это исправить электросварщика завалило пачкой змеевиков общим весом около трёх тонн. Полученные травмы стали для молодого мужчины смертельными, – передали в Гострудинспекции.

Во время расследования ведомство выяснило, что «Специализированная энергоремонтная компания» не определила в наряде-допуске и технологической документации меры безопасности при выполнении работ. Также отсутствовал проект организации и производства ремонта. Инспекторы пришли к выводу, что именно это стало причинами несчастного случая. Материалы расследования переданы в следственные органы.