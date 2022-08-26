В Уфе из-за диоксида серы приостановили работу ресторана Burger King

В Уфе из-за повышенного содержания диоксида серы приостановили работу ресторана Burger King, который находится на проспекте Октября, 65 Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе из-за повышенного содержания диоксида серы приостановили работу ресторана Burger King, который находится на проспекте Октября, 65. Об этом 26 августа сообщил региональный Роспотребнадзор.

Как пояснили в ведомстве, к ним с жалобами на неприятный запах обратился житель дома, где располагается общепит. После этого специалисты Роспотребнадзора обследовали здание.

– В ходе проверки установлено превышение предельно допустимых концентраций диоксида серы на территории жилого дома от 3,5 до 10 раз, в квартире [обратившегося с жалобой] жильца дома в 1,5 раза. Причиной этому послужила неправильно установленная вентиляция, – передали в Роспотребе.

Там отметили, что нарушение представляет угрозы для здоровья граждан и окружающей среды. Из-за этого работу Burger King пришлось временно приостановить. Материалы проверки переданы в суд для назначения административного наказания.