Сотрудница полиции в Уфе вместе с сыном избила любовницу мужа

Прибывшим на место происшествия полицейским избитая женщина сказала, что пришла в гости к мужчине как к другу – поздравить его с днем рождения, – а его жена все неправильно поняла

Сотрудница ГИБДД в Уфе вместе с сыном избила любовницу мужа. Сообщение об этом 25 августа появилось в телеграм-канале «Осторожно, новости».

В июле 41-летняя капитан полиции отправилась в отпуск к родителям в родной город Туймазы, взяв с собой 19-летнего сына и оставив мужа дома одного. Ночью 22 августа женщина вернулась обратно и застала в квартире не только супруга, но и незнакомую женщину. После короткого разговора сотрудница ГИБДД набросилась на соперницу, а сын распылил гостье в лицо перцовый баллончик, а затем запер ее в комнате.

Прибывшим на место происшествия полицейским избитая женщина сказала, что пришла в гости к мужчине как к другу – поздравить его с днем рождения, – а его жена все неправильно поняла: разорвала ей одежду и избила. Медики диагностировали пострадавшей химический ожог глаз. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку по факту инцидента. Сотруднице дорожной полиции грозит обвинение в причинении вреда здоровью и побоях.