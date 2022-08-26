В Башкирии ищут пропавшую два дня назад 14-летнюю Альяну Валееву

В башкирском городе Мелеузе пропала 14-летняя Альяна Валеева

В башкирском городе Мелеузе пропала 14-летняя Альяна Валеева. 24 августа девочка вышла из своего дома, и с тех пор ее местоположение неизвестно. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд Artus, организовавший поиски школьницы.

Приметы пропавшей: рост – 150 см, плотное телосложение, темно-рыжие волосы до плеч и карие глаза.

В день пропажи была одета в светло-серые трико и синюю джинсовку.

Всех, кто видел Альяну Валееву или знает, где она находится, просят позвонить по номеру 112, 02 или 8-937-49-05-100 (Artus).