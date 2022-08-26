В центре Уфы построят жилой комплекс с шестью высотками

фото: Google Maps

Администрация Уфы утвердила проект планировки квартала между улицами Айской, 8 Марта, Владивостокской и Революционной. На территории площадью 24,5 гектара построят жилой комплекс с шестью высотными домами и два детсада. Соответствующее постановление 24 августа подписал вице-мэр Сергей Кожевников.

Проект планировки предусматривает снос аварийных жилых домов, а также сохранение и реконструкцию текущей жилой застройки площадь 55,4 тыс. кв. м.: речь идет о 3-4-этажных зданиях по улице Айской и внутриквартальных домах на 5-6 и 9-10 этажей. Кроме того, планируется обновить лицей №107 и детский сад №100 – их вместимость будет увеличена до 1650 и 110 мест соответственно.

фото: мэрия Уфы

В квартале запланировано строительство шести домов на 21-35 этажей с общей площадью квартир в 157,1 тыс. кв. м. Они будут размещены по улицам 8 Марта, Владивостокской и Революционной. Для детей новых жильцов возведут два детсада вместимостью 75 и 80 мест.