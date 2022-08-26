Начал свою работу III Форум рабочей молодежи БСК

Стартовал очередной, третий по счету, Форум рабочей молодежи Башкирской содовой компании. В этом году он носит символичное название «Герои БСК».

Молодежный форум проводится с целью популяризации рабочих профессий, поднятия командного духа заводчан и формирования единого сплочённого коллектива молодых, активных и талантливых производственников.

Принять участие в нем смог каждый работник группы компаний «БСК» в возрасте до 35 лет. В этом году в ФОК «Звездный», что расположен на территории Павловского водохранилища, на три дня съехались не только сотрудники Башкирской содовой компании, но и ее дочерних предприятий – Торгового дома «Башхим», ООО «Эколь», Березниковского содового завода и ООО «Башхимтранс».

Программа обширная. «Героям БСК» предстоит посетить тренинги, мастер-классы, пообщаться в рамках «открытого разговора» с руководством предприятия, принять участие в тимбилдинге и защитить свой собственный проект по благоустройству заводских территорий.

В рамках «Проекта благоустройства БСК» участники, разделенные на команды, должны представить сформулированную и оформленную идею по улучшению заводских территорий, отделов, цехов, бытовых помещений и многого другого. Цель - не просто обустроить прицеховую территории и облагородить её, но и дать возможность сотрудникам БСК самим решать, в каких условиях им работать.

Форум рабочей молодежи БСК – это отличная площадка для развития, творческого и профессионального роста, обмена опытом и самореализации молодых специалистов компании.

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