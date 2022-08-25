В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны

Фото: СУ СК по РБ

Сотрудники полиции и Следкома по Башкирии установили и задержали подозреваемого в убийстве 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Напомним, тело пожилого мужчины было обнаружено во дворе собственного дома сегодня, 25 августа, в деревне Кадырово Илишевского района республики. Социальная работница, ухаживающая за ветераном, пришла его навестить и обнаружила лежащим на земле со следами насильственной смерти.

На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Следкома по Башкирии. Дело взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Благодаря следственно-оперативным мероприятиям сотрудника правоохранительных органов удалось установить и задержать подозреваемого в убийстве.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии, в убийстве ветерана подозревается его ранее судимый 63-летний односельчанин. По версии следствия в то злосчастное утро он пришел к 95-летнему соседу и стал просить деньги в долг. Получив отказ, подозреваемый избил ветерана, от чего тот скончался на месте. Затем злоумышленник обыскал дом ветерана, похитил деньги, которые нашел, и скрылся.

На данный момент подозреваемый задержан, с ним теперь работают следователи СКР по Башкирии. Расследование убийства ветерана Великой Отечественной войны по-прежнему находится на контроле центрального аппарата ведомства.