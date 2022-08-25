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Происшествия25 августа 2022 16:16

В мэрии Уфы рассказали, почему на Галле из-под земли забил фонтан на пять этажей

Ранее местные жители засняли на видео гигантский столб воды на красной линии
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В уфимской мэрии прокомментировали последствия коммунальной аварии, произошедшей на красной линии улицы имени города Галле. Ранее горожане засняли на видео гигантский столб воды, бьющий из-под земли под окнами пятиэтажки. Шутники уже окрестили его «новым фонтаном», а сам ролик моментально разлетелся по мессенджерам. На видео видно, как вода под давлением поднимается практически до верхнего, пятого этажа.

Как пояснили в уфимской мэрии, авария произошла «в ходе обязательных гидравлических испытаний перед отопительным сезоном». Коммунальщики сообщают, что был поврежден трубопровод тепломагистрали.

- Для оперативного устранения повреждения и проведения ремонтных работ направлена аварийная бригада, - отметили в пресс-службе администрации Уфы.