«Салават Юлаев» отправился на последний предсезонный турнир в Казани

На турнир в Казани отправился максимально усиленный состав «Салавата Юлаева». Фото: ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 25 августа, хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» отправились на завершающий предсезонную подготовку турнир в Казани. На Кубке ТANECO-2022 «юлаевцы» скрестят клюшки с хозяевами льда «Ак Барсом», нижнекамским «Нефтехимиком» и ярославским «Локомотивом».

Первую игру подопечные Виктора Козлова проведут уже завтра, 26 августа. Соперниками «юлаевцев» станут хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика». Каждая команда сыграет по три матча друг с другом, победитель определится по очкам в турнирной таблице.

Прямые трансляции матчей Кубка ТANECO-2022 покажут по КХЛ-ТВ, татарстанскому телеканалу ТНВ и в официальном сообществе «Ак Барса» в соцсети Вконтакте.