В Уфе из-под земли забил фонтан высотой с пятиэтажку

Фото: скриншот видео

Сегодня вечером, 25 августа, проезжающие по улице города Галле автомобилисты заметили гигантский столб воды, бьющий прямо из-под земли под окнами многоэтажки. Последствия коммунальной аварии сняли на видео и выложили ролик в социальные сети. На кадрах видно, как фонтан выбрасывает воду под давлением на высоту до пятого этажа.

Пользователи соцсетей в комментариях под видеороликом шутят, что «на улице Галле в Уфе открылся новый фонтан». По всей видимости, в этом месте прорвало трубу с водой, идущей под давлением – отсюда и высокий столб воды. Как отметил один из комментаторов, вода из «фонтана» идет холодная. Он якобы проезжал мимо на велосипеде и проверил, не кипяток ли это.