Председатель СКР взял под контроль расследование убийства ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии

Фото: СУ СК по РБ

Сотрудники правоохранительных органов Башкирии разыскивают причастных к убийству 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщает региональный Следком, тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружила соцработница, ухаживавшая за ветераном. Жуткий случай произошел в деревне Кадырово Илишевского района республики.

На данный момент Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Убийство», на месте работают следователи-криминалисты. Дело взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как пояснили в ведомстве, он поручил и.о. руководителя регионального управления «в кратчайшие сроки принять исчерпывающие меры для задержания подозреваемых и доложить об обстоятельствах произошедшего». Расследование громкого убийства продолжается.

Напомним, два года назад в Башкирии произошло похожее преступление. Тогда двое злоумышленников жестоко расправились над 100-летним ветераном Великой Отечественной войны Иваном Несмеяновым. Преступников задержали и осудили – один получил 23 года колонии строгого режима, а второй отправился туда на 10 лет.