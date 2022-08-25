Жителя Башкирии, зарезавшего сыновей-близнецов и супругу, арестовали на два месяца

Фото: СУ СК по РБ

Накануне всю Башкирию потрясла история, произошедшая в Салавате. 23 августа 61-летний мужчина в состоянии опьянения жестоко расправился со своими 38-летними сыновьями, имеющими инвалидность, и 64-летней супругой. Сегодня ему предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц и по решению суда отправили в СИЗО на два месяца, сообщает СКР по Башкирии.

По версии следствия, в тот злополучный день мужчина после длительного конфликта и взаимной неприязни набросился на сыновей с ножом и ударил их по очереди в шею. Прибежавшая на шум супруга также попала под кровавую расправу: изверг нанес ей несколько ударов ножом в шею, грудь и голову. Оба сына скончались на месте, а женщина в больнице.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Башкирии, злоумышленник не стал скрываться от следствия и, дождавшись приезда сотрудников правоохранительных органов, сдался. Он признался в совершении жестокого убийства.

- В настоящее время следователи и криминалисты продолжают сбор и фиксацию доказательств по делу, - пояснили в Следкоме по Башкирии.