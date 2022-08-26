В Башкирии за неделю подешевел ряд овощей и фруктов

В Башкирии за неделю подешевели некоторые овощи и фрукты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии за неделю подешевели некоторые овощи и фрукты. Об этом говорят данные Башстата, специалисты которого сравнили ценники на продукты в республике за 15 и 22 августа.

По подсчетам статистиков, за неделю упали цены на свеклу (на 11,5% – до 30,5 руб. за 1 кг), помидоры (на 9,7% – до 56 руб.), морковь (на 9% – до 38,5 руб.), репчатый лук (на 6,8% – до 43 руб.), яблоки (на 5,1% – до 102,5 руб.), бананы (на 2,2% – до 73 руб.) и картошка (на 2,1% – до 33 руб.).

В то же время подорожали продукты из других категорий: куриные яйца (на 2,1% – до 55 руб. за 10 шт.), мясные консервы для детского питания (на 2,3% – до 1052 руб.), соль (на 2,6% – до 13 руб.) и сосиски (на 6,8% – до 411 руб.).