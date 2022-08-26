В Башкирии простились с погибшим в СВО на Украине старшим прапорщиком Денисом Павленко

фото: vk.com // Рустем Газизов

В башкирском городе Стерлитамаке 25 августа состоялась церемония прощания с 39-летним старшим прапорщиком контрактной службы Денисом Павленко, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Рустем Газизов.

– Терять близких всегда больно, эта боль несоизмерима ни с какой другой. Мы скорбим вместе с родного и близкого Дениса. Это огромная утрата для всех нас, – написал чиновник.

Как рассказали в местной газете «Стерлитамакский рабочий», Денис Павленко родился 8 февраля 1983 года. Учился в средней школе №3. В 2001 году окончил Стерлитамакское техническое училище, затем был призван в армию, с которой впоследствии заключил контракт. Служил в Хабаровске старшиной роты. В 2011 году выполнял задачи по обеспечению правопорядка и безопасности на Северо-Кавказе. В 2014 году приступил к службе по контракту в посёлке Алкино Чишминского района. Спустя три года его перевели в Пензенскую область, где он был старшиной зенитно-ракетного дивизиона.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в Чишминском районе 22 августа в последний путь проводили 53-летнего Шамиля Юлдашева, погибшего в СВО на Украине.