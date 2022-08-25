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Общество25 августа 2022 13:01

В Башкирии могут переместить стройку мусорного комплекса за 200 млн рублей

Предприятие планировалось разместить в одном из микрорайонов города Сибая. Против выступили местные жители
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Объем инвестиций в новый мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн в год превышает 200 млн рублей

Объем инвестиций в новый мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн в год превышает 200 млн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строительство нового мусоросортировочного комплекса, который планировалось разместить в микрорайоне Золото в башкирском городе Сибае, могут переместить на другую локацию из-за недовольства местных жителей. С соответствующим предложением к главе республики Радию Хабирову обратится премьер-министр местного правительства Андрей Назаров. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба кабмина.

– Местные жители выступили против [строительства комплекса] по причине возможного негативного воздействия на экологию. Андрей Назаров встретился с гражданами и выслушал их доводы против строительства. Премьер-министр внимательно отнесся к просьбам жителей поселка и дал поручения ответственным за проект переработать его, – передали в правительстве Башкирии.

Назаров признал, что выбранное место действительно «не совсем удачное».

Объем инвестиций в новый мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн в год превышает 200 млн рублей. На предприятии будет создано 80 рабочих мест.