В Башкирии могут переместить стройку мусорного комплекса за 200 млн рублей

Объем инвестиций в новый мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн в год превышает 200 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строительство нового мусоросортировочного комплекса, который планировалось разместить в микрорайоне Золото в башкирском городе Сибае, могут переместить на другую локацию из-за недовольства местных жителей. С соответствующим предложением к главе республики Радию Хабирову обратится премьер-министр местного правительства Андрей Назаров. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба кабмина.

– Местные жители выступили против [строительства комплекса] по причине возможного негативного воздействия на экологию. Андрей Назаров встретился с гражданами и выслушал их доводы против строительства. Премьер-министр внимательно отнесся к просьбам жителей поселка и дал поручения ответственным за проект переработать его, – передали в правительстве Башкирии.

Назаров признал, что выбранное место действительно «не совсем удачное».

Объем инвестиций в новый мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн в год превышает 200 млн рублей. На предприятии будет создано 80 рабочих мест.