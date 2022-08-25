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Общество25 августа 2022 14:23

В почтовое обращение вышла марка в честь Уфы

На ней изображен фрагмент памятника труженикам тыла из парка Победы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В обращение поступила почтовая марка «Уфа – город трудовой доблести». Церемония ее гашения состоялась 25 августа. Об этом сообщила мэрия.

На марке, посвященной Уфе, изображен фрагмент памятника труженикам тыла из парка Победы. Аналогичные марки есть и в честь других городов трудовой доблести: Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Челябинска, Ижевска, Омска, Саратова, Ярославля и Магадана.

Напомним, Уфе присвоили звание «Города трудовой доблести» в 2020 году за заслуги в годы Великой Отечественной войны. В честь этого события на въезде в башкирскую столицу будет установлена 20-метровая стела за 95 млн рублей.