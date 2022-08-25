Какая погода будет в Башкирии в пятницу, 26 августа

Температура воздуха ночью упадет до +12, +17° (местами похолодает до +6°). Днем столбики термометров покажут+27, +32° Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Башгидрометцентра дали прогноз погоды в Башкирии на завтра, в пятницу, 26 августа.

В республике ожидается переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Ветер переменных направления будет слабым – 0-5 метров в секунду.

Температура воздуха ночью упадет до +12, +17° (местами похолодает до +6°). Днем столбики термометров покажут+27, +32°.

На автодорогах утром местами возникнет туман. Видимость в нем сократится до 500-1000 метров.