Какая погода будет в Башкирии в пятницу, 26 августа

Температура воздуха ночью упадет до +12, +17° (местами похолодает до +6°). Днем столбики термометров покажут+27, +32°
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Синоптики Башгидрометцентра дали прогноз погоды в Башкирии на завтра, в пятницу, 26 августа.
В республике ожидается переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Ветер переменных направления будет слабым – 0-5 метров в секунду.
Температура воздуха ночью упадет до +12, +17° (местами похолодает до +6°). Днем столбики термометров покажут+27, +32°.
На автодорогах утром местами возникнет туман. Видимость в нем сократится до 500-1000 метров.