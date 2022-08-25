Суточный прирост заболевших COVID-19 в Башкирии приближается к тремстам

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 293 человек. Всего на территории региона зарегистрировано более 296,3 тыс. случаев инфицирования

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 293 человек. Всего на территории региона зарегистрировано более 296,3 тыс. случаев инфицирования. Об этом 25 августа сообщил местный оперштаб.

Переболели COVID-19 более 288,9 тыс. жителей республики, 200 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

С начала пандемии от инфекции скончались 5 785 человек.

Прямо сейчас носителями коронавируса являются 1 755 жителей: 173 пациента лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.