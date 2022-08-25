Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2022 12:27

В Набережных Челнах разыскивают пропавшего вахтовика из Башкирии

Мужчина должен был появиться на местном заводе
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Набережных Челнах разыскивают пропавшего жителя Стерлитамака Станислава Калинина.

Местные волонтеры поисковики сообщили, что в Челнах 36-летний Станислав устроился на работу вахтой на местный завод. На предприятии ему предоставили комнату в общежитие.

В последний раз на связь с родными пропавший выходил 16 августа, а соцсетях появился 19 числа. После этого от него не было никаких новостей.

Приметы пропавшего – рост около 180 сантиметров, короткие русые волосы, крупное телосложение.

Если вы знаете, где сейчас может находиться Станислав Калинин из Стерлитамака, пожалуйста, сообщите об этом в полицию или по телефону координатора поиска – 8 919 697 33 96.