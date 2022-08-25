Роспотребнадзор назвал районы и города Башкирии с некачественной питьевой водой

Роспотребнадзор Башкирии назвал города и районы республики с водой, которая не соответствует гигиеническим нормативам.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Роспотребнадзор Башкирии назвал города и районы республики с водой, которая не соответствует гигиеническим нормативам. В июле ведомство изучило 45 проб из систем централизованного водоснабжения в 40 административных территориях и опубликовало отчет на своем сайте.
В питьевой воде села Мишкино Мишкинского района выявлено повышенное содержание стронция (в 2,19 раза выше нормы). Чрезмерную концентрацию железа (в 2,27 раза) и превышение нормы по мутности (в 2,46 раза) обнаружили в селе Куяново Краснокамского района.
Избыточная жесткость воды зафиксирована в следующих муниципалитетах:
– Уфа, Ленинский и Демский районы (Нижегородка и Дема) – в 1,62 и 1,04 раза выше нормы;
– Бирск – в 1,5;
– Туймазы – в 1,17;
– Бакалинский район, село Бакалы – в 1,11;
– Благоварский район, село Языково – в 1,57;
– Бураевский район, село Бураево – в 1,09 раза;
– Кармаскалинский район, село Кармаскалы – в 1,2;
– Давлеканово – в 1,54;
– Мишкинский район, село Мишкино – в 1,97 раза;
– Чекмагушевский район, село Чекмагуш – в 1,17 раза;
– Чишминский район, поселок Чишмы –в 1,2 раза;
– Уфимский район, села Зубово и Булгаково – в 1,04 и 1,01;
– Шаранский район, село Шаран – в 1,19.