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Общество25 августа 2022 9:18

В Башкирии в 2022 году ожидают ввод рекордного объема жилья

В республике планируют завершить строительство домов с общей площадью квартир в 3 млн кв. м
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в текущем году ожидается ввод рекордного объема жилья – 3 млн квадратных метров

В Башкирии в текущем году ожидается ввод рекордного объема жилья – 3 млн квадратных метров

В Башкирии в текущем году ожидается ввод рекордного объема жилья – 3 млн квадратных метров. Об этом 24 августа на совещании с премьер-министром регионального правительства сказал замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

– Главная задача - это строительство мостов в республике, что послужит дополнительным стимулом развития уфимской агломерации и расширит возможности для возведения качественного жилья для жителей республики, – отметил федеральный чиновник.

Назаров в свою очередь добавил, что в прошлом году Башкирия ввела более 2,9 млн кв. м жилья. Сейчас ведется и планируется строительство многоквартирных домов на 3,8 млн кв. м.