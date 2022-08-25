В Башкирии в 2022 году ожидают ввод рекордного объема жилья

В Башкирии в текущем году ожидается ввод рекордного объема жилья – 3 млн квадратных метров

В Башкирии в текущем году ожидается ввод рекордного объема жилья – 3 млн квадратных метров. Об этом 24 августа на совещании с премьер-министром регионального правительства сказал замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

– Главная задача - это строительство мостов в республике, что послужит дополнительным стимулом развития уфимской агломерации и расширит возможности для возведения качественного жилья для жителей республики, – отметил федеральный чиновник.

Назаров в свою очередь добавил, что в прошлом году Башкирия ввела более 2,9 млн кв. м жилья. Сейчас ведется и планируется строительство многоквартирных домов на 3,8 млн кв. м.