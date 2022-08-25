Против золотодобывающей компании в Башкирии возбудили уголовное дело

фото: vk.com // Азат Бадранов

В отношении деятельности золотодобывающей компании «Весна», которая работает Кусеевском сельсовете Баймакского района Башкирии, возбуждено уголовное дело. Об этом 25 августа в своих соцсетях сообщил вице-премьер республики Азат Бадранов.

– На территории [Кусеевского сельсовета] стали работать компании, которые не соблюдают ни производственный процесс, ни требования природоохранного законодательства, – написал чиновник. – Коллеги из Минэкологии республики и территориального подразделения Россельхознадзора достаточно оперативно зафиксировали и составили соответствующие акты по нарушениям [компаний] «Весны» и «Графское».

По словам Бадранова, акты и другие документы проверок он доставил в центральный аппарат Федерального агентства по недропользованию. Он отметил, что на ближайших комиссиях Роснедра будут рассматривать вопрос о лишении лицензий компаний, которые работают в Кусеевском сельсовете. Вице-премьер полагает, что такие меры «отрезвят недропользователей, которые игнорировали базовые ценности недропользования - законность и экологичность».