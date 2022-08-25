Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2022 6:18

В Уфе до 30 ноября ограничат движение по улице Ленина

Это связано с дорожными работами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе с 25 августа по 30 ноября будут ограничивать движение машин по улице Ленина на участке от Пушкина до Коммунистической. Это связано с заменой тротуаров и переустройством сетей электроснабжения, предупредили в городской администрации.

– Перекрывать будут по одной полосе проезжей части во время проведения замены покрытия тротуаров и переустройства сетей электроснабжения, – пояснили в мэрии.

Городские службы посоветовали уфимцам заранее планировать маршрут своего движения.

Ранее «КП-Уфа» писала, что до вечера 28 августа из-за фестиваля «Молочная страна» перекрыли участок улицы Заки Валиди.