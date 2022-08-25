В Уфе до 30 ноября ограничат движение по улице Ленина

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В Уфе с 25 августа по 30 ноября будут ограничивать движение машин по улице Ленина на участке от Пушкина до Коммунистической. Это связано с заменой тротуаров и переустройством сетей электроснабжения, предупредили в городской администрации.

– Перекрывать будут по одной полосе проезжей части во время проведения замены покрытия тротуаров и переустройства сетей электроснабжения, – пояснили в мэрии.

Городские службы посоветовали уфимцам заранее планировать маршрут своего движения.

Ранее «КП-Уфа» писала, что до вечера 28 августа из-за фестиваля «Молочная страна» перекрыли участок улицы Заки Валиди.