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Общество25 августа 2022 5:55

Хабиров объявил об открытии «Березового тракта» в Мелеузе

В городе появился «Березовый тракт»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

В башкирском Мелеузе появился «Березовый тракт» – обновленное общественное пространство в центре города. Об этом в своих соцсетях 25 августа сообщил глава республики Радий Хабиров.

– [Проект «Березового тракта»] один из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года, – написал руководитель региона. – Авторы проекта продумали все до мелочей, наполнили проект смыслами.

фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

В рамках проекта набережную реки Мелеуз сделали местом для прогулок со смотровыми площадками. На центральной площади установили амфитеатр и сцену для праздников, а также павильоны для торговли и столы для настольных игр. Кроме того, по тракту смонтировали освещение, видеонаблюдение и звуковое оповещение.