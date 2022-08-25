На нефтезаводе в Башкирии загорелся мазут на площади 100 кв. метров

фото: МЧС РБ

Ночью 25 августа на заводе по производству нефтепродуктов в башкирском городе Туймазы загорелся мазут на площади 100 квадратных метров. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре на предприятии по улице Горького поступило на пульт диспетчера службы спасения в 3:48. На место происшествия были направлены силы и средства Туймазинского пожарно-спасательного гарнизона.

– В процессе перекачки на сливо-наливные эстакады мазута из ЖД вагона в наземный резервуар произошёл розлив с последующим загоранием мазута, – озвучили в МЧС предварительную версию пожара. – Горение происходило в районе 4 резервуаров из 10 расположенных параллельно стоящих друг с другом (объём резервуаров – 120 кубометров).

В 4:50 пожар был локализован. Спустя 37 минут удалось ликвидировать открытое горение.

Погибших и пострадавших в инциденте нет. К тушению было привлечено 56 человек и 19 единиц техники.