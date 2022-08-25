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Общество25 августа 2022 3:48

В Башкирии 25 августа будут проверять пассажирский транспорт

Проверки запланированы в Чишминском районе
Источник:kp.ru

В ГИБДД Башкирии сообщили, что сегодня, 25 августа, запланированы рейды по проверке пассажирского транспорта. В ведомстве уточнили, что проверки пройдут в Чишминском районе.

– В связи с увеличением числа погибших и раненных людей в дорожно-транспортных происшествиях с участием пассажирских автобусов в регионе, нами принято решение о проведении масштабных профилактических мероприятий для устранения правонарушений владельцами и водителями автобусов, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Известно, что проверки пройдут на 1442 км автодороги М-5 "Урал". Внимание будут обращать на соблюдение правил перевозки, легальность деятельности перевозчиков и состояние водителей.