В Башкирии 25 августа будут проверять пассажирский транспорт

В ГИБДД Башкирии сообщили, что сегодня, 25 августа, запланированы рейды по проверке пассажирского транспорта. В ведомстве уточнили, что проверки пройдут в Чишминском районе.

– В связи с увеличением числа погибших и раненных людей в дорожно-транспортных происшествиях с участием пассажирских автобусов в регионе, нами принято решение о проведении масштабных профилактических мероприятий для устранения правонарушений владельцами и водителями автобусов, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Известно, что проверки пройдут на 1442 км автодороги М-5 "Урал". Внимание будут обращать на соблюдение правил перевозки, легальность деятельности перевозчиков и состояние водителей.