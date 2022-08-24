«Около озера он был»: нашли тело пропавшего больше месяца назад Владимира Бакирова

Фото: Лиза-Алерт

В Башкирии нашли тело пропавшего еще 25 июля жителя Краснокамского района 52-летнего Владимира Бакирова. Мужчина в тот день ушел на рыбалку возле села Новокабаново и исчез.

Волонтеры «Лиза Алерт» отмечали во время поисков, что местность, где исчез Владимир довольна опасна и непростая. Ситуация осложнялась тем, что никто не знал, в какую сторону ушел мужчина и как далеко мог зайти.

– Однако есть точные данные о том, что около озера он был, а затем ушел, - об этом рассказали свидетели, – уточнили поисковики.

Всего Владимира искали 36 человек, среди них полиция, волонтеры и местные жители. Поиски начались в районе озера Найдан, хатем искали по всем кустам в болотистой местности, проплыли на лодке местные реки. В результате его тело нашли. Пока что при каких обстоятельствах погиб мужчина, неизвестно.