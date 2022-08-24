В Уфе отменили концерт группы «Машина времени»

Фото: архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральный директор продюсерского центра Радмир Усаев сообщил сегодня, 24 августа, на странице своих социальных сетей об отмене концерта группы «Машина времени». Выступление музыкантов было запланировано 27 сентября во Дворце Молодежи.

В качестве причины указана «геополитическая обстановка в мире». Больше в сообщении деталей не приводится. Представители «Машины времени» пока что отмену никак не прокомментировали.

Сообщается также, что все билеты можно будет вернуть в срок до 27 сентября.