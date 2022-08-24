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Общество24 августа 2022 14:50

Житель Уфы хотел воспользоваться интим-услугами и лишился 218 тыс. рублей

Планы 26-летнего мужчины разрушила мошенница из интернета
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе 26-летний местный житель хотел воспользоваться интим-услугами и потерял 218 тыс. рублей

В Уфе 26-летний местный житель хотел воспользоваться интим-услугами и потерял 218 тыс. рублей

В Уфе 26-летний местный житель хотел воспользоваться интим-услугами и потерял 218 тыс. рублей. Об этом 24 августа сообщило региональное МВД.

По словам молодого человека, он нашел в интернете номер понравившейся девушки и стал с ней переписываться. Во время разговора та сказала, что у них в интим-салоне не работает кассовый аппарат и для его восстановления нужно 218 тыс. рублей. Она предупредила, что если мужчина не переведет деньги, то его обслуживать не будут.

Уфимец не был готов отказываться от намеченных планов и перевел указанную сумму. После этого девушка пропала, а ее номер оказался заблокированным.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением. МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве.