ГИБДД с 24 по 30 августа будет проводить в Уфе операцию «Пешеход»

ГИБДД с 24 по 30 августа будет проводить в Уфе профилактическую операцию «Пешеход» Фото: Евгения ГУСЕВА

ГИБДД с 24 по 30 августа будет проводить в Уфе профилактическую операцию «Пешеход». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Инспекторы ГИБДД будут пресекать такой вид нарушения ПДД, как непредоставление преимущества в движении пешеходу. Также внимание будет уделено пешеходам, которые переходят проезжую часть в неустановленных местах, на запрещающий сигнал светофора, – рассказали в Госавтоинспекции.

В дорожной полиции рассказали, что с начала 2022 года в Уфе произошло 312 наездов на пешеходов. В этих ДТП погибли 16 и пострадали 309 человек. По вине самих пешеходов случилось 69 инцидентов, при которых семь человек скончались и 64 получили травмы. За январь-июль ГИБДД пресекла порядка 6,5 тыс. нарушений по статье о невыполнение требования уступить дорогу пешеходам и 7,7 тыс. – о нарушении ПДД пешеходами.