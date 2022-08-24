В реке Уфе во время купания утонул 33-летний мужчина

фото: УГЗ

Сегодня днем, 24 августа, в Уфе в одноименной реке утонул 33-летний мужчина. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Мужчина заплыл на глубину и ушел под воду в районе Князевского острова. Перед этим он находился на берегу вместе с родными и друзьями. Известно, что компания употребляла спиртное.

– Тело погибшего обнаружено в реке в 20 метрах от берега. Водолазы Поисково-спасательного отряда извлекли его на поверхность воды с глубины двух метров и транспортировали на берег, – рассказали в УГЗ.

Там добавили, что место, где произошел несчастный случай, не было оборудовано для купания. В Уфе это уже десятый по счету утонувший житель с начала купального сезона.

Напомним, за последние сутки в Башкирии утонули уже три человека. Первые два случая зарегистрированы в Учалинском и Караидельском районах.